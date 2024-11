Elmar Nascimento deve assumir principal comissão da Câmara por apoio à candidatura de Hugo Motta Líder do União Brasil deve anunciar apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) na corrida pela presidência da Câmara até quarta-feira (6) Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 04/11/2024 - 16h34 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h34 ) twitter

Elmar Nascimento, líder do União Brasil Reprodução/Instagram/@deputadoelmarnascimento

O deputado Elmar Nascimento (União-BA) deve assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2025, em troca do apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela presidência da Câmara.

A vaga é uma das negociações em andamento nos bastidores do Congresso em troca do anúncio da desistência da candidatura de Elmar à presidência da Câmara, que deve acontecer até quarta-feira (6).

Motta teria oferecido a presidência da CCJ, a principal comissão da Câmara, ao União Brasil nos dois anos de mandato, sendo que o primeiro ficaria com Elmar.

A sigla também reivindica a relatoria do orçamento do próximo ano. Porém, Hugo Motta já a teria prometido ao líder do MDB, Isnaldo Bulhões, um dos principais articuladores da sua campanha.

Uma possibilidade seria entregar ao União a relatoria do orçamento no ano seguinte, mas o PSD, do outro candidato à presidência da Câmara, Antônio Brito, deve entrar na negociação com Hugo Motta, o que pode mexer da divisão de funções em troca de apoios.

Também está em discussão a presidência da Comissão Mista de Orçamento, vaga na mesa diretora, em ministérios e no Tribunal de Contas da União (TCU).

A cúpula do União Brasil já havia fechado nos bastidores o apoio a Motta. A negociação, agora, é com Elmar Nascimento.

O atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que preteriu Elmar na sucessão em apoio a Motta - o que gerou o rompimento dos dois amigos -, entregou a relatório do PLP das emendas parlamentares ao líder do União.

O gesto é visto como mais uma sinalização do atual presidente em troca do apoio de Elmar e de uma possível reaproximação.

Já Antônio Brito se reunirá com bancada do PSD nesta terça (5). O presidente da legenda, Gilberto Kassab, resiste a desistir da disputa pela sucessão de Lira.

