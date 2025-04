Escolha de Arthur Lira como relator do projeto de isenção do IR deve ter custos ao governo Ex-presidente da Câmara é conhecido por cumprir acordos, mas também por cobrar caro, como cargos e emendas Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 02/04/2025 - 14h42 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h42 ) twitter

Com o governo enfraquecido e popularidade em baixa, Lira fará “seu jogo” Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 18.12.2024

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve anunciar ainda nesta semana o ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), como relator do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A escolha foi articulada durante a viagem que os dois fizeram à Ásia, ao lado do presidente Lula, ministros e parlamentares.

Outros nomes eram cotados para a relatoria, como Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Rubens Júnior (PT-MA) e Pedro Paulo (PSD-RJ).

A avaliação de interlocutores é que Motta fez uma escolha inquestionável, uma “tacada de mestre”, já que Lira foi o maior líder da sua sucessão, e que o governo não terá vida fácil.

O ex-presidente é conhecido por cumprir acordos, mas também por cobrar caro, como cargos e emendas. Com o governo enfraquecido e popularidade em baixa, Lira fará “seu jogo”. Deve pedir cargos em troca, como presidência do Banco do Brasil e ministério forte - com calibre orçamentário.

A tendência é que Lira não mexa tanto no conteúdo da proposta, mas deve fazer ajustes, como no que impacta estados e municípios, além de fazer sinalizações ao mercado.

