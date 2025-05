Lula nomeia nova ministra das Mulheres Petista Márcia Lopes entra no lugar de Cida Gonçalves. Nova troca ministerial acontece após denúncias de assédio moral na pasta Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 05/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h33 ) twitter

Márcia Lopes foi escolhida por Lula a nova ministra das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves Divulgação/PT

O presidente Lula nomeou nesta segunda-feira (5) Márcia Lopes para o cargo de ministra das Mulheres. A nova chefe da pasta esteve no Palácio do Planalto, no final da manhã, para assinar o termo de posse.

Márcia assume no lugar de Cida Gonçalves, após sofrer desgastes com denúncias internas de assédio moral. As conversas sobre a possível troca acontecem há cerca de um mês.

A troca de mais uma ministra acontece na esteira da reforma ministerial que Lula tem feito com objetivo de melhorar o desempenho do governo e o impacto nas pesquisas de popularidade. Lula também mira melhorar a adesão do voto feminino nas eleições de 2026.

