Planalto sinaliza consenso sobre Galípolo no BC e confirma anúncio antecipado Ministros confirmam nome de diretor para a presidência do Banco Central e avaliam indicação até setembro Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 14/08/2024 - 17h38 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h44 )



Gabriel Galípolo, cotado para a vaga de Campos Neto Washington Costa / MF/Divulgação

Ministros próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmaram ao blog a preferência pela indicação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para a sucessão de Roberto Campos Neto.

O nome é “martelo batido” no Palácio do Planalto e Lula pretende fazer o anúncio antes das eleições municipais, marcadas para 6 de outubro.

A ideia do governo é adiantar a sabatina do indicado no Senado Federal, aproveitando as semanas de trabalho da Casa antes do pleito.

O diretor só não será o escolhido se “algo acontecer no caminho”, afirmou um dos ministros em reservado. Ele fez referência a eventuais desgastes ao nome nas próximas semanas, mas ressaltou que Galípolo ganhou ainda mais força após ter participado de um evento para o mercado financeiro nesta semana, em São Paulo.

O diretor reiterou que a alta dos juros está em discussão no Banco Central, falou a favor da austeridade fiscal e em defesa de uma atuação colegiada dos integrantes do BC. A avaliação do Planalto é que Galípolo ganhou mais credibilidade junto ao mercado, o que é positivo para a indicação, apesar de o governo defender a queda dos juros.