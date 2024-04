Prisão preventiva de Chiquinho Brazão pode ser derrubada na Câmara Cenário ainda é indefinido, mas cresce movimento nos bastidores pela derrubada da prisão preventiva do deputado, suspeito de ser um dos mentores do assassinato da vereadora Marielle Franco

Alto contraste

A+

A-

Deputado Chiquinho Brazão está preso por suspeita de ser mentor do assassinato de Marielle Franco (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 13.09.2023)

A manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), um dos suspeitos de ser mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco, não está garantida.

Cresce um movimento nos bastidores, inclusive encabeçado por líderes de centro, questionando a constitucionalidade da prisão.

Apesar de ser suspeito no caso, pela Constituição Federal, parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. No caso de Brazão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, justificou que a prisão seria necessária para garantir o bom andamento das investigações e evitar a destruição de provas.

A avaliação de deputados ouvidos pelo blog é que a possível manutenção da prisão preventiva de Brazão enfraquece as prerrogativas de outros parlamentares.

Líderes estão reunindo as bancadas entre esta hoje e amanhã para definir posição sobre o assunto.

Como a votação é aberta, há a tendência de que muitos parlamentares se ausentem para evitar a exposição.

A prisão do deputado deve ser votada nesta quarta-feira (10) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário da Câmara dos Deputados.