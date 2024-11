Projeto para dar transparência às emendas e atender ao STF deve ser votado primeiro na Câmara A estratégia, encabeçada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), garante o poder de revisão da matéria aos deputados Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 30/10/2024 - 18h46 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h46 ) twitter

Arthur Lira disse que votação da proposta deve ser feita em breve Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tem articulado nos bastidores que o projeto de lei complementar (PLP) para dar transparência às emendas parlamentares comece a ser apreciado pela Casa, com objetivo de garantir a palavra final sobre a matéria aos deputados.

O texto está sendo construído em conjunto pela Câmara, Senado, representantes do governo e da Suprema Corte e deve ser protocolado em breve, com votação relâmpago.

Outro texto sobre o assunto foi apresentado na semana passada pelo senador Ângelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento. Porém, a proposta, se avançasse, começaria pelo Senado - o que o presidente da Câmara não quer.

Lira afirmou, nesta quarta-feira (30), que a votação do PLP “pode ser essa semana ou pode ser segunda ou terça da semana que vem”. Porém, há um esforço para que a apreciação da matéria aconteça já nesta quinta-feira (31).

‌



O objetivo é chegar a um texto de consenso atendendo às exigências do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução dos recursos dos congressistas e exigiu regras mais claras. Também é preciso chegar a um acordo com o Planalto, que aproveita o impasse para tentar alterar regras e diminuir o poder do legislativo sobre os recursos.

O STF só vai liberar as emendas parlamentares se concordar com a proposta aprovada pelas duas Casas Legislativas.

