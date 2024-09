Sem clima com sucessão da Câmara, Lira não faz reunião de líderes Tradicional encontro de terça na residência oficial do presidente da Câmara não acontece hoje Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 10/09/2024 - 10h50 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h06 ) ‌



Arthur Lira não se encontrou com os líderes nesta terça-feira Lula Marques/ Agência Brasil — 07.02.2024

As mudanças no rumo da disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados com a renúncia de Marcos Pereira (Republicanos-SP) e a entrada de Hugo Motta (Republicanos-PB) gerou indigestão entre líderes e fez com que a tradicional reunião de terça-feira, na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não acontecesse hoje, na última semana de esforço concentrado antes das eleições municipais.

Em um esforço para conquistar o apoio do governo e do PT, o candidato do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e do PSD, Antônio Brito (BA), se reuniram na noite desta segunda-feira (9) e têm alinhado estratégias. Os ministros das Comunicações, Juscelino Filho (União), e do Turismo, Celso Sabino (União), também participaram do encontro. Elmar deve se reunir nesta semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sinalização ao governo, o União Brasil ameaça boicotar a sessão desta semana da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJC), que pretende avançar com o projeto que concede anistia aos investigados pelo 8 de janeiro. Em resposta e em gesto ao apoio de Jair Bolsonaro — e do PL — a Hugo Motta, o PP trocou três deputados na comissão.