Stuckert usa câmera de cinema para anúncio de Lula Fotógrafo do presidente há 20 anos, Ricardo Stuckert busca inovar e reforçar a imagem de estadista de Lula Blog da Farfan|Tainá Farfan 30/07/2024 - 20h38 (Atualizado em 30/07/2024 - 20h40 ) ‌



Fotógrafo usou uma câmera 6K para gravação de pronunciamento oficial Reprodução

A gravação de pronunciamentos presidenciais na biblioteca do Palácio do Alvorada não é novidade. Ex-presidentes já usavam, tradicionalmente, o espaço para gravações transmitidas em rede nacional. O pronunciamento de Lula, que foi ao ar no domingo (28), chamou atenção pela qualidade da imagem.

Ao blog, interlocutores do Palácio do Planalto contaram que o atual secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, Ricardo Stuckert, utilizou uma câmera 6k, também usada em produções cinematográficas, para a gravação exibida no domingo. A qualidade da imagem e a consequente vivacidade do presidente chamaram atenção.

Stuckert faz questão de operar as câmeras e captar todas as imagens do presidente - inclusive os pronunciamentos para televisão.

“Stuckinha”, como também é conhecido, é o fotógrafo oficial de Lula desde seu primeiro mandato como presidente da República, em 2003. É ele quem conduz, nos últimos 20 anos, a produção de imagens e a presença de Lula nas redes sociais. Em geral, o objetivo é claro: reforçar a imagem de estadista do atual presidente.

Stuckert tem a confiança total de Lula - tanto nas informações, quanto na garantia de uma imagem perfeita.