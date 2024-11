União Brasil decide apoiar Hugo Motta, e Elmar Nascimento desiste da disputa pela presidência da Câmara Cúpula prepara anúncio após apoio em massa de outras siglas a Hugo Motta (Republicanos). Elmar Nascimento (União) desiste da disputa pela sucessão, mas mantém candidatura até fim das negociações Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 31/10/2024 - 10h46 (Atualizado em 31/10/2024 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elmar Nascimento desiste de disputar a presidência da Câmara Reprodução/Instagram/@deputadoelmarnascimento

A cúpula do União Brasil reúne a bancada do partido na manhã desta quinta-feira (31), após o adversário na disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), conquistar apoio de diversos partidos na quarta (30).

O blog apurou que o partido prepara um anúncio, possivelmente para esta quinta. Diante do cenário e rifado pelo partido em troca do apoio, o candidato da sigla, Elmar Nascimento (União-BA), desistiu da disputa, mas vai manter a candidatura até o fim das negociações.

Para o apoio formal a Hugo Motta, estão sendo negociados com o União cargos, relatório do Orçamento do próximo ano e até um possível ministério.

A avaliação da cúpula do partido é que seria mais favorável para as negociações “compor logo” com Motta. “Ficou apertado, eleição dura. Ficou muito larga a vantagem para o Hugo. Precisamos entender que, às vezes, perdemos”, disse um dirigente do partido, em reservado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.