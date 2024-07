Valdemar Costa Neto quer se encontrar com Alexandre de Moraes Presidente do PL pretende retomar autorização para falar com Jair Bolsonaro. Ex-presidente Michel Temer tem ajudado em agenda com ministro do STF

Valdemar Costa Neto quer liberação para voltar a falar com Jair Bolsonaro Reprodução/RECORD

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tenta um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para tentar reverter a determinação do ministro que o proíbe de se comunicar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde 8 de fevereiro, quando Valdemar foi preso em uma operação da Polícia Federal.

O ex-presidente Michel Temer (MDB), que indicou Moraes para o STF em 2017, tem ajudado a fechar a agenda, que deve acontecer em agosto. Temer e Bolsonaro têm conversado, especialmente, sobre as eleições em São Paulo, onde os dois apoiam a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O presidente do PL quer retomar o diálogo com Bolsonaro antes das eleições municipais, já que o ex-presidente é o principal cabo eleitoral da sigla.

A defesa de Valdemar protocolou, em junho, um novo pedido no STF para que Moraes autorize Valdemar e Bolsonaro a voltarem a se comunicar. Outros pedidos foram protocolados anteriormente, mas nunca atendidos.

Qualquer diálogo entre os dois foi proibido por Moraes no âmbito do inquérito que investiga suposta tentativa de golpe de estado com objetivo de manter Bolsonaro no poder.