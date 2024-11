Biden chama apoiadores de Trump de ‘lixo’ Campanha democrata se vê obrigada a apagar incêndio com declaração indesejada do presidente Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 30/10/2024 - 11h17 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h39 ) twitter

Declaração de Joe Biden pode prejudicar o final de campanha de Kamala Harris Reprodução/Instagram/@joebiden

Ao comentar uma declaração de um humorista que, no domingo, durante comício de Donald Trump, comparou a ilha de Porto Rico a “uma ilha flutuante de lixo”, o presidente Joe Biden cometeu uma gafe: “O único lixo que vejo flutuando por aí são os apoiadores dele”, referindo-se aos eleitores de Trump.

A Casa Branca rapidamente tentou corrigir as falas do presidente. O porta-voz, Andrew Bates, disse que Biden estava falando sobre o discurso de ódio no comício em Nova York, não sobre os apoiadores do ex-presidente.

E, em mais um sinal de que a Casa Branca reconhece as potenciais consequências políticas da declaração, o próprio Biden foi às redes sociais:

“Hoje mais cedo, eu me referi à retórica odiosa sobre Porto Rico, proferida pelo apoiador de Trump em seu comício no Madison Square Garden, como lixo — que é a única palavra que consigo pensar para descrevê-la. Sua demonização dos latinos é inconcebível. Era tudo o que eu queria dizer.”

‌



A declaração pode ofuscar o grande comício de Kamala Harris ontem aqui em Washington e dar munição para Donald Trump na reta final da campanha e na busca pelos votos dos latinos.

A campanha republicana já reagiu. Primeiro, comparou com a declaração da então candidata democrata Hillary Clinton, que, em 2016, disse que metade dos apoiadores de Trump deveria ser “colocada na cesta dos deploráveis” por causa de suas visões “racistas, sexistas, homofóbicas, xenófobas, islamofóbicas”.

Agora, a secretária de imprensa nacional da campanha de Trump, Karoline Leavitt, acrescentou: “Não há como distorcer: Joe Biden e Kamala Harris não apenas odeiam o presidente Trump, eles desprezam as dezenas de milhões de americanos que o apoiam”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.