Com seis fusos horários, eleição dos Estados Unidos termina apenas às 3h Pensilvânia, Michigan e Wisconsin são considerados os estados decisivos para definir quem será o presidente Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 05/11/2024 - 16h31 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h39 )

Eleição presidencial dos Estados Unidos deve invadir a madrugada REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 10.10.2024

A eleição presidencial dos Estados Unidos só deve ser encerrada a 1h, hora de Nova York (3h, no horário de Brasília), devido aos seis fusos horários do país. O último estado a votar será o Alasca, que fecha as urnas às 21h, no horário local (às 3h, no horário brasileiro).

Os eleitores que não votaram antecipadamente pelos correios, encontraram tranquilidade e filas de cerca de meia hora nas urnas, nesta terça-feira (5). O cenário foi visto em Washington e pode variar, uma vez que cada estado escolhe sua forma de votação.

O resultado das eleições é bastante aguardado, uma vez que as pesquisas indicaram uma disputa bastante acirrada entre Donald Trump, do Partido Republicano, e Kamala Harris, do Partido Democrata.

Como em outras eleições presidenciais no país, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin devem ser os estados decisivos para definir quem estará na Casa Branca em 2025. Os três estão entre os sete estados pêndulos, chamados assim por alternarem entre republicanos e democratas nas eleições do país.

Mas, nessa votação, análises indicam que esses três são considerados ainda mais fundamentais. Em 2016, Trump venceu nesses três estados, e nas eleições seguintes, em 2020, foi Joe Biden que conquistou a vitória nesses três estados.

A importância é tão grande que Kamala Harris segue fazendo campanha na Pensilvânia, batendo de porta em porta nas casas dos eleitores do estado.

Isso porque as regras eleitorais dos Estados Unidos permitem que os candidatos façam campanha até no dia principal da votação.

Hoje não é feriado nos Estados Unidos, logo, as instituições e empresas operam normalmente.

A expectativa é que 60% do eleitorado compareça às urnas (considerando votos antecipados e os de hoje). Vale lembrar que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.

