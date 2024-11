Elon Musk começa doação de US$ 1 milhão para eleitores O bilionário dono da Tesla, SpaceX e da rede social X, começou a fazer doações para eleitores que assinaram uma petição de apoio à Constituição americana Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 21/10/2024 - 15h16 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h20 ) twitter

Elon Musk começou a doar US$ 1 milhão entre eleitores que assinaram petição online RECORD NEWS

O bilionário Elon Musk iniciou doações de US$ 1 milhão por dia para eleitores que assinarem a petição de seu comitê político, para apoiar trechos da Constituição americana. A petição visa apoiar a Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão, e a Segunda Emenda, que garante o direito de “manter e portar armas”.

Musk emitiu um cheque no sábado (19), na Pensilvânia, para um homem identificado como John Dreher e já emitiu outro cheque ontem.

O proprietário da rede social X, com uma fortuna estimada em US$ 242 bilhões, é o homem mais rico do mundo e já doou US$ 70 milhões para o grupo político que ele criou para apoiar a campanha republicana de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.

Este último movimento do bilionário tem chamado a atenção nos Estados Unidos, com muitos especialistas afirmando que a doação é ilegal, pois a lei proíbe pagar pessoas que estão registradas para votar.

Musk tem concentrado esforços para apoiar Donald Trump em estados decisivos, como a Pensilvânia.

