Ex-estrategista digital de Milei diz que é 'ridículo' e 'positivo' ter sido indiciado pela PF Fernando Cerimedo é o único estrangeiro entre os 37 indiciados por suposta tentativa de golpe de estado no país Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 22/11/2024 - 15h14 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h27 )

Inquérito da PF aponta que Cerimedo participou de uma campanha para desestabilizar a eleição no Brasil Reprodução/Instagram/@cerimedofernando

Entre os 37 indiciados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de estado, chama a atenção a presença de um estrangeiro. Trata-se de Fernando Cerimedo, um influenciador de direita, dono de um canal chamado “La Derecha Diario”, que atuou como estrategista digital da campanha de Javier Milei.

Segundo a Polícia Federal, Cerimedo participou de uma campanha para desestabilizar a eleição no Brasil. Em uma transmissão, o influenciador teria feito falsas alegações de que algumas das urnas, de fabricação anterior a 2020, não teriam sido auditadas.

O Blog conversou com Fernando Cerimedo, já que tive contato com o influenciador durante a campanha eleitoral da Argentina no ano passado. Cerimedo disse primeiro que é “ridículo” a inclusão do nome dele no inquérito da Polícia Federal e depois que é “positivo”.

“É positivo porque termina mostrando o ridículo de todo o processo em geral. Tem um padre também envolvido na investigação, o que mostra como a polícia fez o seu trabalho, todo parcial”, afirmou Fernando Cerimedo com exclusividade para o Blog do Nolasco.

