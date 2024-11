Mercado financeiro aposta em vitória de Trump Executivos de Wall Street, apostadores políticos e negociadores de criptomoedas acreditam que republicano volta à Casa Branca Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 04/11/2024 - 08h22 (Atualizado em 04/11/2024 - 08h24 ) twitter

Donald Trump durante comício neste domingo (3) Reprodução/Instagram @realdonaldtrump - 03.11.2024

O mercado financeiro americano está apostando na volta de Donald Trump à Casa Branca. Ações de bancos, preços de criptomoedas e a mídia social do republicano, Trump Media & Technology Group, tem acumulado altas. As ações da rede social de Trump que poderia se beneficiar de uma vitória do republicano até caiu nos últimos dias mas acumula uma alta de 200% desde setembro.

Ações que podem ganhar impulso em um eventual governo republicano também estão subindo. Em um relatório, o banco Morgan Stanley, observou que uma cesta de empresas de setores que podem ser beneficiados com a vitória de Donald Trump, superou em 10%, a cesta de produtos democrata ao longo deste ano. A cesta replicana tem empresas de energia, bancos, empresas de criptomoedas.

A recente alta do dólar no mundo, também seria em parte creditada a uma possível vitória do republicano.

A avaliação sobre o mercado financeiro é só mais um olhar sobre a intenção disputa eleitoral nos Estados Unidos. Olhando sobre essa questão pelo lado democrata, historicamente o índice S&P 500 da bolsa de Nova York subiu mais de 10% desde agosto.

Historicamente o indicador cai quando haverá mudanças na Casa Branca e os investidores estão se preparando para incerteza de uma futura administração. A subia sinalizaria que o mercado espera que o partido do atual presidente vença. Nesse caso sinalizando uma vitória de Kamala Harris.

O índice só não respondeu assim em quatro disputas presidenciais nos últimos 4 anos, justamente as recentes disputas mais apertadas.

