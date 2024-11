Musk e mais dois bilionários doaram R$ 1,2 bilhão para a campanha de Trump Dados revelam a magnitude do apoio financeiro recebido por Trump em sua tentativa de retornar à Casa Branca Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 16/10/2024 - 17h22 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h27 ) twitter

Musk participa ativamente da campanha de Trump Reprodução/RECORD NEWS

A campanha presidencial americana demanda um investimento significativo, já que bilhões de dólares são gastos. Segundo informações da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos, apenas nos últimos três meses, três bilionários contribuíram com um total de US$ 220 milhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 1,2 bilhão, para grupos que apoiam o ex-presidente Donald Trump, que tenta voltar à Casa Branca.

O homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk, fez uma doação de US$ 75 milhões. A maior contribuição veio de Miriam Adelson, uma figura conservadora conhecida, que doou US$ 95 milhões. Já o magnata do setor de embalagens, Richard Uihlein, contribuiu com US$ 50 milhões.

Musk destinou recursos a um grupo que ele ajudou a fundar, visando influenciar os estados mais estratégicos. Além do dinheiro, ele tem dedicado tempo e planeja realizar uma série de palestras na Pensilvânia para apoiar o candidato.

Do lado democrata, a arrecadação também é grande. Desde que foi anunciada como candidata, no final de julho, Kamala Harris já arrecadou mais de US$ 1 bilhão, equivalente a cerca de R$ 5,6 bilhões.

