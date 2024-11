Negociações entre Ucrânia e Rússia dão novos sinais Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, telefonou para Vladimir Putin. A conversa durou 1 hora e foi a primeira em dois anos Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 18/11/2024 - 14h47 (Atualizado em 18/11/2024 - 14h49 ) twitter

Chanceler alemão telefonou para presidente russo após dois anos congelamento de relações diplomáticas Flickr/European Parliament (Sob licença Creative Commons)

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, encerrando quase dois anos de isolamento entre os dois chefes de Estado.

A conversa é uma má notícia para Volodymyr Zelensky e mostra um passo dos países europeus por uma negociação, antecipando o movimento que será feito por Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que assume o mandato em 2025.

Olaf Scholz disse que, durante a ligação de 1 hora, Putin não alterou suas posições em relação à Ucrânia, mas acrescentou que era importante que a Europa conversasse com Putin, já que Trump deve fazer o mesmo.

Zelensky reconheceu que, após Trump assumir o poder, “a guerra terminará mais cedo”. Durante a campanha presidencial, Trump disse que vai forçar a Ucrânia a sentar na mesa de negociação.

‌



Os Estados Unidos são os principais financiadores e apoiadores do esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia. Os países europeus mantêm o apoio aos ucranianos na guerra. Entre os maiores defensores desse movimento está o presidente francês, Emmanuel Macron.

No fim de semana, ocorreram fortes ataques russos contra a Ucrânia, e o presidente americano, Joe Biden, autorizou as tropas ucranianas a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, o que pode provocar, por outro lado, um agravamento do conflito.

Nesta segunda-feira (18), os russos afirmaram que a autorização americana de Joe Biden é o mesmo que colocar “lenha na fogueira”.

