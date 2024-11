Os primeiros dias da nova Era Trump O presidente eleito, desde o discurso da vitória, permanece em seu resort em West Palm Beach, na Flórida Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 08/11/2024 - 07h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h55 ) twitter

Donald Trump anuncia arquiteta da campanha como chefe de gabinete dos EUA

Trump tem atendido ligações, se encontrado esporadicamente com doadores e se misturado com convidados no pátio.

A imprensa americana descreve detalhes de um encontro de Trump com o bilionário Elon Musk. Os dois passaram um tempo juntos, e Musk trouxe alguns de seus filhos para ficar com ele. O presidente eleito até reservou um tempo para mostrar o local às crianças antes de Musk ir embora.

A posição de Musk no governo ainda não foi definida, e Trump teria brincado que achava que o empresário deveria servir em seu Gabinete, mas que sabia que ele nunca faria isso.

Trump teve conversas telefônicas com vários líderes estrangeiros, incluindo alguns com quem manteve contato depois de deixar a Casa Branca, que também elogiaram sua vitória.

‌



A prioridade de Trump é finalizar seu Gabinete. A primeira indicada é Susie Wiles, que será a primeira mulher a ocupar o cargo. Ela foi uma das principais integrantes da campanha de Trump.

O presidente eleito tem dado atenção especial à montagem da equipe e aprova pessoalmente todas as posições. A ideia é evitar erros como os do primeiro mandato.

‌



Outro fato muito comemorado por Trump é a vitória no voto popular. Ele tem 4 milhões de votos de vantagem sobre Kamala Harris. Isso, de acordo com os jornalistas americanos, tem feito o presidente eleito sentir suas propostas legitimadas e tem dado mais impulso para que ele comece a implementar rapidamente sua agenda.

Os focos, como defendido na campanha, são a redução da inflação e a proteção da fronteira.

‌



