Pensilvânia: a chave para chegar à Casa Branca Nas últimas eleições americanas, estado alternou entre democratas e republicanos; há empate nas pesquisas nesta reta final Blog do Nolasco|Thiago Nolasco 01/11/2024 - 14h07 (Atualizado em 01/11/2024 - 14h07 )

Comícios de Trump em Allentown, em 29 de outubro, e de Kamala na Filadélfia, no dia 31; ambas as cidades ficam na Pensilvânia Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump/@kamalaharris/@

O estado da Pensilvânia, que dá direito a 19 votos no colégio eleitoral americano, deve ser mais uma vez decisivo nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. As pesquisas no estado revelam um empate técnico há bastante tempo, e é fácil entender por quê.

Em 2016, Donald Trump venceu no estado, onde 6,1 milhões de pessoas votaram, com uma vantagem de 44.292 votos sobre a democrata Hillary Clinton.

Em 2020, Joe Biden venceu no estado com uma vantagem de 79.390 votos sobre Trump. Nas últimas eleições, 6,9 milhões de eleitores votaram no estado.

Nas últimas duas eleições, portanto, o eleito venceu por uma estreita margem de votos no estado e ficou com todos os votos no colégio eleitoral da Pensilvânia. Atualmente, o estado dá direito a 19 votos.

O estado faz parte do chamado “Muro Azul” democrata, junto com Michigan e Wisconsin, mas Trump obteve uma vitória importante em 2016. Esses estados também estão entre aqueles considerados decisivos, que costumam ter resultados alternados entre democratas e republicanos.

É na Pensilvânia que o bilionário Elon Musk montou uma equipe de especialistas para trabalhar a favor da campanha de Donald Trump.

A contagem de votos no estado, mesmo os votos antecipados, só começa após o fim da votação, o que deve dar uma dose extra de ansiedade nos americanos e no mundo, que aguardam a apuração para saber quem será o novo presidente da maior potência do planeta.

