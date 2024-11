Trump diz que comício em NY foi ‘festa do amor’ Ex-presidente rebate críticas e polêmicas envolvidas em megaevento realizado no Madison Square Garden Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 29/10/2024 - 15h16 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h19 ) twitter

Evento de campanha de Trump em Nova York foi alvo de polêmicas Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

O ex-presidente Donald Trump disse, nesta terça-feira (29), que o comício no Madison Square Garden, em Nova York, foi “de tirar o fôlego”.

“Eu não acho que alguém já tenha visto algo parecido com o que aconteceu na outra noite no Madison Square Garden. O amor, o amor, o amor naquela sala. Era de tirar o fôlego, e você poderia tê-la enchido muitas e muitas vezes com as pessoas que não conseguiram entrar”, afirmou Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

O ex-presidente ainda concluiu: “Nunca houve um evento tão lindo. Foi como uma festa de amor, uma festa de amor absoluta. E foi uma honra para mim estar envolvido.”

O comício virou alvo de debate com democratas. Primeiro, porque um comediante chamou Porto Rico de “ilha flutuante de lixo”. A campanha republicana disse que foi uma piada, e que os comentários não refletiam as opiniões de Trump.

No discurso de hoje, Trump também mencionou as críticas feitas por Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, e pelo candidato democrata a vice-presidente, Tim Walz, que compararam o evento a uma reunião pró-nazista de 1939 realizada no mesmo local. Trump riu e disse que muitos políticos usaram aquele local ao longo do tempo.

