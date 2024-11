Trump diz que não se importa se ‘atirassem na imprensa’ O comentário do candidato à presidência dos Estados Unidos foi feito durante um comício na Pensilvânia, neste domingo (3) Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 03/11/2024 - 17h52 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h52 ) twitter

Donald Trump durante comício neste domingo (3) Reprodução/Instagram @realdonaldtrump - 03.11.2024

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou durante um comício neste domingo, no estado decisivo da Pensilvânia, que não se importaria se alguém atirasse através do palco para assassiná-lo, enquanto reclamava que o vidro à prova de balas posicionado ao seu redor era “ridículo”.

“Eu tenho um pedaço de vidro aqui, e não tenho um pedaço de vidro ali. E eu tenho esse pedaço de vidro aqui, mas tudo o que temos aqui são as notícias falsas”, disse Trump, apontando para o vidro posicionado entre ele e onde a imprensa estava localizada. “E para me pegar, alguém teria que atirar nas notícias falsas. E eu não me importo tanto com isso. Eu não me importo com isso.”

O candidato, que tem um longo histórico de atritos com jornalistas, zombou repetidamente da imprensa, chamando os profissionais de “sugadores de sangue”.

O vidro à prova de balas passou a ser usado depois que Trump sofreu uma tentativa de assassinato em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho. Um tiro de raspão cortou a orelha de Trump, e um apoiador na plateia foi morto. Agentes de segurança mataram o atirador. Dois meses depois, outro homem foi preso com uma arma e acusado de tentar assassinar Trump, desta vez na Flórida.

