Trump e Kamala: entenda o que está em jogo nos EUA As propostas dos dois candidatos podem mudar os rumos das guerras e do comércio global Blog do Nolasco|Thiago Nolasco 04/11/2024 - 03h15

Eleição americana acontece na próxima terça-feira (05) Montagem/@realdonaldtrump e @vp

A eleição americana coloca em lados opostos não apenas dois candidatos e dois partidos, mas também duas visões diferentes de como a maior potência mundial deve agir no cenário da geopolítica internacional.

Caso a vitória seja da democrata Kamala Harris, pouca coisa deve mudar. A política externa de Joe Biden provavelmente será mantida, com apoio contínuo à Ucrânia na guerra contra a Rússia e apoio a Israel, mas tentando impor limites às ações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por outro lado, em caso de vitória de Donald Trump, mudanças significativas podem estar a caminho. Trump defende que a Ucrânia negocie com a Rússia. Sem o apoio militar e financeiro dos EUA, ou com sua redução, a Ucrânia pode ser obrigada a negociar com a Rússia sob as condições de Vladimir Putin, o que poderia incluir a cessão de territórios.

Atualmente, a situação da Ucrânia já é crítica no campo de batalha. O país enfrenta escassez de tropas e inferioridade em termos de armamento. Do lado russo, soldados norte-coreanos reforçam as fileiras russas, que têm avançado novamente contra os ucranianos.

Na guerra envolvendo Israel, Irã, Hamas e Hezbollah, Donald Trump promete um apoio ainda mais forte a Israel, o que poderia aumentar os riscos de um conflito aberto entre Israel e o Irã.

Em relação ao comércio, o mercado americano, o maior do mundo, pode aumentar as tarifas para produtos importados. O plano econômico de Donald Trump consiste em uma redução de impostos e aumento das tarifas de importação, o que pode tornar mais caro para produtos importados chegarem aos EUA. Isso pode gerar uma grande disputa comercial global.

Outro tema frequentemente citado pelo republicano é o combate à imigração ilegal. Trump promete implementar o maior plano de deportação da história americana, o que pode dificultar o acesso de imigrantes ilegais aos EUA.

É importante aguardar para ver quais medidas são promessas de campanha e quais seriam realmente implementadas em um eventual governo.





