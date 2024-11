Trump e Musk e a influência do bilionário Parceria entre Donald Trump e Elon Musk sugere posição de destaque do bilionário no governo americano Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 09/11/2024 - 12h34 (Atualizado em 09/11/2024 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump coloca Musk em chamada com Zelensky, reforçando sua proximidade com o futuro governo Reprodução/X/@TheSonOfWalkley

O presidente eleito ainda não definiu sua posição, mas, mesmo informalmente, o bilionário tem uma posição de destaque ao lado do republicano.

O presidente eleito, o republicano Donald Trump, permitiu que o bilionário Elon Musk participasse de uma ligação entre ele e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo relatos da imprensa americana, Trump estava com Musk em Mar-a-Lago, Flórida, quando Zelensky ligou para parabenizar o presidente eleito. A conversa teria sido positiva e cordial. Trump colocou a chamada no viva-voz, e Zelensky agradeceu a Musk por sua ajuda ao fornecer internet via satélite para a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. Nenhuma questão política sobre o andamento do apoio americano à Ucrânia foi debatida.

O gesto chama a atenção pela proximidade do bilionário com o presidente eleito. Trump já afirmou algumas vezes, mas ainda não está claro de que forma Elon Musk vai atuar no governo americano a partir do ano que vem. Uma das possibilidades discutidas é que ele lidere um grande esforço por corte de gastos.

‌



Por outro lado, as empresas de Musk já têm dezenas de contratos com o governo e agências como a NASA.

O bilionário liderou um grupo político de apoio a Trump que teve importante participação no estado decisivo da Pensilvânia. Musk gastou cerca de U$ 120 milhões de dólares na campanha, aproximadamente R$ 700 milhões de reais.

Já sobre a Ucrânia, o presidente eleito sempre foi um crítico aos bilhões gastos pelos americanos no conflito com a Rússia. Trump defendeu durante a campanha a retirada da ajuda para forçar uma negociação de paz.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.