Trump fala como presidente eleito dos Estados Unidos

Donald Trump ao lado da mulher Melania em discurso em Palm Beach County, na Flórida REUTERS/Brian Snyder

O ex-presidente Donald Trump fez, no meio da madrugada desta quarta-feira (6), para os apoiadores na Flórida, o que é um discurso da vitória.

“Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ter sido eleito o seu 47º presidente e o seu 45º presidente”, disse ele.

As emissoras nos EUA, no momento da fala, projetavam o candidato muito perto da vitória, com 266 dos 270 delegados necessários. De acordo com a emissora Fox News, Trump está matematicamente eleito presidente dos Estados Unidos.

Trump afirmou: “Vou lutar por você, pela sua família e pelo seu futuro todos os dias. Estarei lutando por você com cada respiração do meu corpo. Não descansarei até que tenhamos proporcionado a América forte, segura e próspera que os nossos filhos merecem e que vocês merecem. “Esta será verdadeiramente a era de ouro da América”.

Em outro ponto do discurso, Donald Trump falou que o país “precisa de ajuda e precisa muito de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras e vamos consertar tudo em nosso país”, disse Trump.

“Agora está claro que alcançamos a coisa política mais incrível… veja o que aconteceu, isso é loucura?” Trump acrescentou.

O republicano falou também sobre a vitória do partido no Senado. Os republicanos retomam o controle do Senado que era democrata. “A América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes. Retomamos o controle do Senado. Uau, isso é bom”, afirmou Trump.

