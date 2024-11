Trump faz comício em Nova York, reduto democrata, e ataca Kamala Harris Republicano realiza grande comício no Madison Square Garden Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 28/10/2024 - 10h41 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h47 ) twitter

Donald Trump participa de evento de campanha em Nova York Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

A campanha presidencial americana chegou na reta final, e o candidato republicano, Donald Trump, escolheu o famoso Madison Square Garden para um grande comício. Para um ginásio lotado, Trump chamou Kamala Harris de “desastre” e disse que elegê-la seria “colocar em jogo a vida de milhões de pessoas”.

O discurso também retomou o tema da imigração. Trump afirmou que os planos de deportação de imigrantes ilegais serão prioridade, assim como o reforço da segurança da fronteira com o México.

A campanha lançou vídeos que incluem histórias sobre migrantes em gangues que supostamente cometem crimes violentos. “No primeiro dia, vou lançar o maior programa de deportação da história americana para tirar os criminosos”, disse Donald Trump.

Em relação à economia, o candidato afirmou: “Nós derrotaremos rapidamente a inflação e simplesmente tornaremos a América acessível novamente.”

‌



No palco republicano, também estiveram presentes JD Vance, candidato a vice-presidente, o bilionário Elon Musk e Melania Trump. A esposa de Donald Trump fez o primeiro discurso político público nesta campanha.

O comício em Nova York, um estado que tradicionalmente vota nos democratas, marcou um desvio do candidato republicano em relação aos estados considerados decisivos. Os democratas lançaram laser no prédio acusando Trump de simpatizar com generais de Hitler.

‌



As eleições presidenciais americanas estão na reta final. Faltam 9 dias para o fim das eleições, e os candidatos agora têm pouca margem para erro.

Neste fim de semana, a candidata democrata, Kamala Harris, contou com a presença de Michelle Obama, ex-primeira-dama, em um comício no estado decisivo do Michigan.

