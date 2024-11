Trump levanta suspeitas sobre votação na Pensilvânia Candidato levanta suspeitas sobre dois casos em investigação no estado. Autoridades não confirmam a existência de fraude Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 30/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h05 ) twitter

Em comício, Donald Trump disse que as trapaças dos adversários já começaram Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, levantou suspeitas de fraude na votação do estado decisivo da Pensilvânia. Em comício na Pensilvânia, ele afirmou: “Eles já começaram a trapacear em Lancaster. Eles trapacearam”, e acrescentou: “Não, nós os pegamos de surpresa”.

O candidato republicano se referia a dois casos sob investigação no estado. As autoridades policiais e eleitorais do Condado de Lancaster anunciaram que investigam fraude no registro de eleitores, com solicitações apresentando a mesma caligrafia e endereços imprecisos ou não verificáveis.

As autoridades também disseram que “aproximadamente 2.500 formulários de registro de eleitores foram contidos e segregados” para serem revisados e investigados, mas não especificaram quantos deles foram considerados fraudulentos. As investigações continuam.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que “teremos uma eleição livre, justa, segura e protegida” e que isso “é mais do mesmo de Donald Trump”.

