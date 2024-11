Trump promete trabalhar em lanchonete para provocar Kamala Harris Candidato disse que vai trabalhar atrás do balcão na Pensilvânia neste sábado (19) Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 19/10/2024 - 09h06 (Atualizado em 19/10/2024 - 09h11 ) twitter

Donald Trump Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou que visitará uma lanchonete do McDonald’s neste sábado e estará atrás do balcão, trabalhando na fritadeira. A promessa é que isso ocorra no estado da Pensilvânia.

Essa parada incomum na campanha republicana tem como objetivo provocar Kamala Harris. Trump alega que a vice-presidente mentiu ao afirmar que trabalhou na lanchonete nos anos 80 enquanto cursava a graduação.

Trump afirma que tem um amigo proprietário de uma lanchonete e que trabalhará no balcão da loja da rede de fast-food.

Em uma entrevista no mês passado, Kamala fez essa afirmação, destacando sua criação e criticando a infância rica de Trump. “Parte da razão pela qual eu falo sobre ter trabalhado no McDonald’s é porque há pessoas que trabalham no McDonald’s em nosso país que estão tentando criar uma família”, disse a vice-presidente. “Eu trabalhei lá quando era estudante.”





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.