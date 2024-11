Ucrânia ataca Rússia com mísseis americanos dois dias após liberação de Biden O primeiro uso dos mísseis de longo alcance ocorreu em Karachev dois dias após liberação do presidente dos EUA Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 19/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zelensky usa pela primeira vez os mísseis americanos na guerra Reprodução/Record News

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entrou em uma nova e delicada fase. As forças ucranianas utilizaram pela primeira vez, em território russo, os mísseis balísticos americanos ATACMS de longo alcance.

O ataque foi divulgado pela imprensa da Ucrânia com base em fontes militares. Ele ocorreu em Karachev, na Rússia, a 130 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e atingiu um arsenal militar.

Em outra cidade da região, Bryansk, um arsenal de mísseis da Rússia também foi alvo de ataques.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Ucrânia recebeu a liberação dos EUA para usar os mísseis americanos há dois dias. O ataque aconteceu também no momento em que a guerra completa 1.000 dias.

‌



Enquanto a guerra se intensifica no campo de batalha, as ameaças também aumentam. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, atualizou as regras para o uso de armas nucleares após Estados Unidos, França e Inglaterra permitirem que a Ucrânia utilize mísseis balísticos e outras armas poderosas em território russo.

A nova ameaça russa consiste em reduzir as exigências para um ataque nuclear. Moscou considerará a agressão de qualquer estado não nuclear – mas com a participação de um país nuclear – como um ataque conjunto à Rússia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que as mudanças significam que “a Federação Russa reserva-se o direito de usar armas nucleares em caso de agressão usando armas convencionais contra ela e/ou a República da Bielorrússia”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.