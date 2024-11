Urnas de votação são incendiadas nos Estados Unidos Dois casos ocorreram nos estados de Washington e Oregon Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 29/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h10 ) twitter

Polícia procura suspeitos que incendiaram urnas cheias de votos nos EUA

As autoridades americanas estão investigando dois casos de urnas incendiadas. Elas foram atacadas com o uso de dispositivos incendiários. Em uma delas, centenas de cédulas foram queimadas. Na outra, os estragos foram menores e 3 cédulas se perderam, mas as autoridades vão convocar os eleitores para refazer os votos.

Os casos ocorreram nesta segunda-feira e ainda não se sabe se existe alguma relação. Até o momento, o carro usado por um suspeito foi identificado. O FBI, a polícia federal americana, também participa das investigações.

As urnas queimadas são grandes caixas que ficam nas ruas para os eleitores depositarem votos pelos correios. O sistema é bastante comum nos Estados Unidos e é oferecido em quase todos os estados. Levantamento da Universidade da Flórida indica que até esta manhã, quase 49 milhões de americanos votaram antecipadamente (48.654.272), dos quais mais de 23 milhões foram enviados pelos correios (23.469.957).

Nos estados que possuem registro partidário, indica-se que na votação pelos correios, 9 milhões (9.279.669) de democratas já votaram e 8 milhões e meio (8.573.042) de republicanos foram às urnas. Cerca de 6 milhões de eleitores pelos correios não têm filiação partidária (5.745.946).

Situação bem diferente de 2020, quando, durante uma pandemia, os democratas fizeram milhões de votos de vantagem nesse sistema.

