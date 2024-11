Eleições nos Estados Unidos: começa a votação em mais três estados americanos

Mais três estados americanos abriram os locais de votação neste sábado (19): Massachusetts, Nevada e Novo México. Ontem, Havaí, Washington State e Louisiana também iniciaram a abertura das urnas. Nesta semana, a votação presencial começou na Geórgia e na Carolina do Norte.



A votação antecipada tem atraído milhões de eleitores nos Estados Unidos, e muitos também optam por votar pelos correios.



Ontem, nossa equipe aqui em Washington visitou uma caixa de coleta de votos pelos correios. Um senhor, eleitor de Kamala Harris, me disse que sempre vota pelo correio, não por causa das filas no dia da eleição, mas porque considera mais fácil.



Nos Estados Unidos, há muita discussão em torno da segurança do voto pelos correios. Todos os estados oferecem essa opção, com regras e datas diferentes. Em algumas situações, é preciso solicitar a cédula e depois depositar o voto. Cada estado possui sua própria legislação eleitoral.



O blog também acompanhou o momento em que dois homens, funcionários da justiça eleitoral de Washington D.C., retiraram os votos e os colocaram em um malote. Para nós, brasileiros, que não tocamos no voto, a situação é, no mínimo, estranha. Mas é assim que ocorre na maior democracia do mundo, onde suspeitas de fraude nunca foram comprovadas a ponto de mudar o resultado de uma eleição. A votação pelo correio, embora questionada, funciona e é estimulada atualmente por democratas e republicanos que sabem que em uma disputa apertada, todo voto é relevante.



O candidato republicano, Donald Trump, vai hoje para a Pensilvânia. Ontem, ele e Kamala Harris estiveram no Michigan. Ambos os estados são considerados decisivos para o resultado das eleições.