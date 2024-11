Vitória de Trump foi de ‘goleada’ Republicanos assumem controle do Senado e devem manter o comando da Câmara Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 06/11/2024 - 07h12 (Atualizado em 06/11/2024 - 07h12 ) twitter

Aprovação de projetos importantes ficarão mais fáceis para Trump Reprodução/X/@realDonaldTrump

A vitória de Donald Trump nas eleições americanas é o que chamamos no futebol de “barba, cabelo e bigode”.

Os republicanos retomaram o controle do Senado, que estava com maioria democrata, e devem manter o controle da Câmara dos Representantes.

Isso dará a Trump uma maioria capaz de aprovar projetos mais amplos nos Estados Unidos, incluindo o amplo pacote de redução de impostos prometido na campanha.

A vitória foi pavimentada com um discurso que tocou o desejo dos americanos por mudanças. A inflação e a imigração ilegal foram apontadas em pesquisas como os principais problemas do país.

‌



Na política externa, Trump defende o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, com a retirada do financiamento e envio de armas aos ucranianos.

A União Europeia também deverá passar por mudanças na relação com os Estados Unidos. Os americanos devem ficar um pouco mais distantes e mais preocupados com questões internas.

‌



O Brasil precisará ficar de olho em como a mudança no governo americano vai impactar mercados como o do aço, importante produto da nossa cesta de exportações. No primeiro mandato, Donald Trump chegou a aumentar a taxa sobre nosso aço.

