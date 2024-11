Votação entre republicanos e democratas está equilibrada nos Estados Unidos Eleitores norte-americanos vão às urnas na próxima terça-feira (5) para eleger seu novo presidente Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 03/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 03/11/2024 - 11h52 ) twitter

Kamala Harris e Donald Trump disputam voto a voto a preferência do eleitor Record News

Os dados de votação por registro partidário mostram uma diferença de apenas 600 mil votos entre os eleitores dos dois partidos. Há quatro anos, essa diferença era muito maior.

A votação antecipada entre os eleitores democratas e republicanos apresenta, até o momento, uma diferença de cerca de 600 mil votos. Dados da Universidade da Flórida indicam que, até a manhã deste domingo, 14,3 milhões (14.389.670) de democratas votaram, representando 37,8% do total de eleitores que já votaram nos Estados Unidos. Os republicanos que já votaram somam 13,7 milhões (13.791.967), ou 36,3%.

Esses dados são possíveis porque muitos estados disponibilizam informações sobre os votos de eleitores registrados. No entanto, o volume total de votos é muito maior. Até este domingo, 75 milhões (75.415.065) de americanos votaram presencialmente (40.967.557) e pelos correios (34.447.510).

Para uma projeção, é interessante observar como está a votação por estado. Os dados são da CNN. No Arizona, a votação antecipada tem 41% de republicanos e 33% de democratas.

‌



Na Carolina do Norte, outro estado decisivo, 34% dos que votaram com registro são republicanos e 33% são democratas. Em Nevada, 39% são republicanos e 33% são democratas.

Na Pensilvânia, estado que mais uma vez pode ser decisivo na eleição, há uma boa vantagem para os democratas na votação antecipada com registro partidário: 56% para os democratas e 33% para os republicanos. Há quatro anos, durante a pandemia, essa diferença foi muito maior, com 67% para os democratas e 22% para os republicanos, e a votação no estado terminou com uma diferença de quase 80 mil votos a favor de Joe Biden contra Trump.

‌



Os dados revelam, no entanto, que a diferença entre os dois partidos não é tão grande como há quatro anos, quando os democratas votaram em massa antecipadamente e pelos correios, conseguindo assim alavancar a vitória de Joe Biden em estados decisivos. Desta vez, o partido republicano também incentivou a votação antecipada.

A análise é que é melhor garantir um voto antecipado do que perder o eleitor, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e o principal dia de votação não é feriado; os americanos trabalham normalmente na terça-feira.

