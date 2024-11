Com medo de novo ataque, Israel pede que torcedores não compareçam a jogo hoje à noite na Itália A violência contra judeus durante partida na Holanda alertou os sistemas de segurança de Israel e o medo do avanço do antissemitismo Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 08/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h02 ) twitter

Torcedores do Maccabi Tel Aviv Reprodução/Instagram/@maccabitlvfc

O novo chanceler de Israel, Gideon Sa’ar, voou com urgência para a Holanda a pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após o ataque sofrido pelos torcedores do Maccabi Tel Aviv nas ruas de Amsterdã.

Não é para menos. A situação é alarmante. Não se via uma violência dessa contra judeus desde que Adolf Hitler e os nazistas chegaram ao poder na década de 30.

O ataque que deixou cinco judeus feridos e mais de 60 hospitalizados acendeu alerta vermelho em toda Europa. O que mais preocupa às autoridades: tudo pareceu premeditado. Torcedores com bandeira pró-Palestina circulavam nas ruas de Amsterdã antes do jogo do time israelense do Maccabi Tel Aviv contra o Ajax, válido pela Liga Europa.

O caso também levantou condenação da União Europeia. O presidente francês Emannuel Macron disse hoje que o caso relembra “os tempos mais sombrios vividos no continente.”

O governo de Israel começou a evacuar cidadãos da Holanda hoje. Em conversas com a imprensa local, os torcedores contam que foram agredidos um dia antes do jogo. Dez pessoas ainda seguem detidas.

Hoje à noite, o Maccabi Tel Aviv joga contra o Bolonha, na Itália. O medo é um novo ataque e dessa vez mais intenso. Por isso, o Conselho de Segurança Nacional pediu para que os torcedores evitem o jogo. Netanyahu foi mais enfático e voltou a citar as agressões como atos nazistas.

“Amanhã, 86 anos atrás, foi a Kristallnacht, quando judeus em solo europeu foram atacados por serem judeus. Isso agora se repetiu”, disse ele se referindo à “noite dos cristais”, em novembro de 1938, quando houve uma onda de ataques contra judeus em toda Alemanha promovida pelos líderes nazistas.

