Exclusivo: veja quais são os 13 pontos do acordo entre Israel e Líbano O blog teve acesso, por uma fonte libanesa, do texto final fechado entre os dois países Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 26/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h24 )

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

O acordo de cessar-fogo temporário entre Israel e Líbano vai ser anunciado oficialmente por um grupo liderados por americanos e franceses. A duração dessa trégua histórica será de 60 dias. Ao todo, eles fecharam 13 pontos. Veja quais são eles:

1 — Hezbollah e milícias no Líbano não podem atacar Israel nesse prazo;

2 — Em troca, Israel não vai realizar qualquer ação militar contra alvos no Líbano (isso inclui solo, ar e mar);

3 — Israel e Líbano reconhecem a importância da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU (o acordo de paz firmado entre os dois em 2006 após um longo conflito);

4 — Israel e Líbano não abrem mão do chamado “direito natural à autodefesa”. Ou seja, em caso de ataque, não há impedimento para retaliação;

5 — As forças de segurança oficiais e o exército do Líbano serão os únicos autorizados a portar armas no sul do país;

6 — Venda, fornecimento ou produção de armas (ou materiais relacionados com armas) em território libanês será colocada sob a supervisão e controle do governo do Líbano;

7 — Todas as instalações que não foram licenciadas e envolvidas na produção de armas ou materiais relacionados com armas serão desmanteladas imediatamente;

8 — Todas as infraestruturas e locais militares serão desmantelados e armas não licenciadas serão confiscadas;

9 — Será criado um comitê entre as duas partes que fica responsável por supervisionar e ajudar a garantir a implementação dos pontos citados acima;

10 — Israel e Líbano devem reportar qualquer violação ao acordo para o comitê criado e à força da ONU na região;

11 — O Líbano deve mobilizar forças militares e de segurança ao longo das fronteiras e dos pontos de passagem;

12 — Israel deve retirar o exército de um trecho (chamado Linha Azul) no sul do Líbano durante um período de até 60 dias;

13 — Por fim, os Estados Unidos vão liderar um grupo que vai negociar a questão das “fronteiras terrestres”.

