Exclusivo: veja as propostas que estão na mesa do Hamas para acabar com a guerra em Gaza As negociações estão a todo vapor, mas ainda há entraves e desconfiança dos dois lados Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 31/10/2024 - 14h57 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h13 )

Exército de Israel na faixa de Gaza: eles vão aceitar sentar à mesa? Reprodução/Instagram/@idf

Egito, Estados Unidos e diplomatas do Catar estão há duas semanas costurando um acordo de paz entre Israel e o grupo Hamas. Não é uma missão fácil.

De acordo com fontes árabes e publicações ligadas aos dois lados, o principal ponto de discordância entre eles é: a duração da guerra.

Os americanos ofereceram: cessar-fogo imediato e com duração de 30 dias. A entrada de 600 caminhões de ajuda por dia e, em troca, libertação de todas as mulheres e soldados mantidos reféns na faixa da Gaza.

Os egípcios ofereceram: cessar-fogo imediato e com duração de 10 dias. A entrada de 150 caminhões de ajuda por dia e, em troca, libertação de quatro reféns, incluindo duas mulheres.

‌



Só que ambas as propostas são um acordo parcial que não põe fim à guerra. O novo conselho de liderança do Hamas quer o fim do conflito permanentemente, além da troca de prisioneiros e ajuda para reconstrução da faixa de Gaza.

Israel não se opõe às negociações, mas ressalta que só vai assinar se tiver a segurança que o país não será atacado novamente.

‌



As autoridades americanas acreditam que caso seja fechado um acordo de curto prazo - e que seja cumprido - isso poderá levar a um acordo mais duradouro.

Os catarianos deverão se reunir com os líderes do Hamas nos próximos dias, e entregar as propostas feitas.

‌



A guerra continua.

