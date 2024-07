Israel bombardeia o Iêmen e atinge "coração" de milícia ligada ao Irã. Houthis vão retaliar O ataque aumenta de vez a escalada no Oriente Médio. Em silêncio ainda, o aiatolá iraniano não deve deixar barato. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 20/07/2024 - 15h58 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h58 ) ‌



Explosões atingiram o principal porto da cidade. O que vem pela frente?

Jatos de caça israelenses fizeram um ataque surpresa na região portuária de Hodeidah, que fica no Iêmen.

Foram bombardeados depósitos de gás e petróleo, além de uma estação de energia, bem no “coração” dos Houthis, uma das três principais milícias apoiadas pelo Irã no Oriente Médio (as outras são: Hamas, em Gaza e Hezbollah, no Líbano).

Há relatos de dezenas de vítimas, mas ainda sem nenhuma confirmação.

Foi a primeira vez que Israel atinge diretamente (e publicamente) os terroristas iemenitas em meses de tensão.

“O fogo que está queimando atualmente em Al Hudaydah é visto em todo o Oriente Médio e o significado é claro”, disse Yoav Gallant, ministro da defesa de Israel.

E ainda completou: “Os Houthis nos atacaram mais de 200 vezes. A primeira vez que eles feriram um cidadão israelense, nós os atacamos. E faremos isso em qualquer lugar onde seja necessário.”

Não só ferido, mas morto. Na verdade, esse bombardeio foi uma resposta a um ataque mortal de drone dos Houthis, que atingiu Tel Aviv e deixou dezenas de feridos e esse cidadão morto.

Sem esquecer um detalhe: o drone atingiu um prédio que ficava a poucos metros da embaixada dos Estados Unidos.

Em nota, os Houthis prometeram vingança: “A entidade sionista pagará o preço por atacar instalações civis, e responderemos à escalada com escalada”.

Para conhecimento: Os Houthis controlam mais de 70% do Iêmen, incluindo a capital. O slogan deles não é nada simpático:

“Morte aos Estados Unido, Israel, amaldiçoe os Judeus e vitória ao Islã”.