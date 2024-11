Israel e Líbano fecham versão final para acordo e cessar-fogo deve ser anunciado nesta terça-feira Mediando as negociações, Estados Unidos e França estão confiantes em uma trégua de 60 dias na guerra entre Israel e o Hezbollah Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 25/11/2024 - 15h43 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h14 ) twitter

Netanyahu marcou reunião amanhã com os ministros. Cessar-fogo deve ser anunciado em até 36 horas Reprodução/Instagram/@b.netanyahu

Um primeiro acordo de paz entre israelenses e libaneses está a um passo de ser concretizado. Os dois países concordaram com um tratado de cessar-fogo de 60 dias, mas seguindo regras rígidas. Eles concordam em seguir o acordo à risca e que qualquer movimento contrário poderá pôr tudo a perder.

O blog teve acesso às informações divulgadas pelo canal israelense N12, que já teriam sido definidas pelos dois lados. São ao menos 4 pontos:

1. O governo libanês supervisionará a venda e produção de armas, deixando assim o Hezbollah de lado.

2. Não existirá zona tampão. Os moradores do sul do Líbano voltarão para as casas.

‌



3. O exército libanês vai se retirar das áreas de travessia.

4. O exército de Israel vai permanecer 60 dias no Líbano após assinatura do acordo e concordando em sair aos poucos das áreas de ocupação.

‌



O comitê de supervisão ficará a cargo de americanos e franceses. Tanto o primeiro-ministro de Israel quanto o primeiro-ministro libanês já deram sinal verde. Hoje, em meio às negociações, os bombardeios continuaram.

O acordo está mais próximo do que nunca. É o primeiro passo para a volta à normalidade no Oriente Médio.





