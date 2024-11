Jihadistas avançam na Síria e chegam a segunda maior cidade; Assad pede ajuda a Putin Os terroristas do grupo THS e facções aliadas voltaram à Aleppo pela primeira vez desde 2016 Blog do Zamataro|Do R7 29/11/2024 - 16h12 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h16 ) twitter

Jihadistas avançam na Síria e chegam a segunda maior cidade; Assad pede ajuda a Putin Reprodução/Observatório Sírio dos Direitos Humanos

A Síria volta a viver mais um dia de terror nesta sexta-feira (29). Aleppo, principal reduto do presidente Bashar Al-Assad, está no centro da disputa entre as forças do governo e dos rebeldes, liderados pelos terroristas do grupo THS (Hayyaat Tahrir Al-Sham)

Esse grupo era o braço-direito da Al-Qaeda de Osama Bin Laden na Síria.

Os terroristas, que querem construir um emirado islâmico ultraconservador, lançaram nos últimos dias um ataque surpresa contra as forças do governo. É o maior ataque desde 2020. Mais de 240 pessoas morreram em menos de 36 horas.

Preocupado, Assad pediu ajuda a Putin, antigo aliado desde a guerra civil que começou há 10 anos na Síria. Hoje, os russos lançaram bombardeios na cidade-sede do THS, deixando vários mortos.

‌



De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos: “A última escalada militar aprofundou o sofrimento dos moradores da cidade de Aleppo, que estão preocupados em transformar a cidade em um campo de batalha, anos após uma relativa calma.”

Agora, o medo é que os chefes do THS consigam dominar Aleppo e cheguem rapidamente à Damasco, capital do país. São menos de 300km.

A guerra continua.

