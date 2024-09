Militares de elite dos EUA que mataram Bin Laden treinam para possível invasão chinesa a Taiwan, diz jornal A informação foi divulgada pelo periódico britânico Financial Times; os militares não negaram e também não confirmaram Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 12/09/2024 - 14h35 (Atualizado em 12/09/2024 - 14h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tropa de elite dos EUA pode entrar em ação Reprodução/Instagram/@navy.seal.swcc

A mais famosa tropa de elite dos Estados Unidos, os Seals, da Marinha, estariam há pouco mais de um ano treinando para uma nova missão: uma possível invasão da China à ilha de Taiwan, hipótese que ganha força a cada dia.

Segundo o jornal, os preparativos se intensificaram desde que Phil Davidson, o comandante dos EUA na região, alertou que a China poderia invadir Taiwan até 2027.

De acordo com fontes militares, os exercícios foram realizados em uma praia da Virgínia, na costa oeste americana. Nenhum outro detalhe foi divulgado por se tratar de uma informação classificada como “sensível”.

Os Estados Unidos já enviaram várias forças especiais nos últimos anos para missões em Taiwan, mas o envolvimento da tropa de elite aumenta a tensão. O Pentágono, responsável pela unidade, diz apenas que os Seals “prepararam e treinam para uma série de contingências”.

‌



O que se sabe: os EUA já deixaram claro que não vão deixar a pequena ilha “rebelde” cair nas mãos de Pequim. Se a China invadir e conquistar Taiwan, os americanos sabem que perderiam poder e dinheiro. E pior: outras “rebeliões” poderiam começar pelo planeta. Não é bom para ninguém.

Para isso, os Seals teriam sido convocados. Essa tropa já está habituada a trabalhar em cenários que pouco tempo depois viram filmes. Quem acompanha as telas de cinema se lembra de A Hora Mais Escura, operação que matou o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ou o premiado Capitão Phillips, que retrata o resgate do capitão Richard Phillips, feito refém por piratas da Somália. Todos terminaram em ações com sucesso dos Seals.

O que o mundo espera é que seja, de fato, só mais um treinamento. O governo chinês não comentou.