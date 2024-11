Oficial da CIA é preso suspeito de vazar planos confidenciais de Israel para atacar o Irã De acordo com os investigadores, ele tinha acesso livre a documentos ultrassecretos do governo americano Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 13/11/2024 - 12h21 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h27 ) twitter

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou hoje formalmente Asif W. Rahman, um empregado da CIA (agência americana de inteligência), por ter supostamente vazado informações sobre planos secretos de Israel para atacar o Irã, o que incluiria alvos e o tipo de armamento que seria usado.

Na época em que os documentos vieram à tona, no mês passado, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teve que abortar a missão.

O funcionário da CIA foi preso no Camboja, país asiático, na terça-feira (12), mas sem muitos detalhes. A detenção foi feita pelo FBI.

Rahman trabalhava para a CIA no exterior. De acordo com fontes do jornal americano The New York Times, ele possuía uma autorização de segurança ultrassecreta com acesso a informações confidenciais, como fotos, vídeos e documentos.

No caso de Israel, os planos foram preparados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos EUA e pela NSA (Agência de segurança nacional), que ficam responsáveis por analisar informações, dados e até fotos de satélites espiões americanos.

Agora, os americanos querem entender se o funcionário “vazou” por uma falha, por alguma questão pessoal ou se vendeu as informações confidenciais para os iranianos. A CIA, por tradição, diz que não vai comentar.

