Lute como uma princesa. Ou, a lição de Kate

Alto contraste

A+

A-

“Mais linda ainda” - foi o comentário da atendente da padaria de um bairro nobre de São Paulo que interrompeu o serviço por longos instantes enquanto via a princesa pela tevê. “Olha que essa doença não é brincadeira” - comentou a cliente, segurando no ar sua ficha, a caminho do caixa. Por breves minutos, as duas mulheres, a tantos quilômetros de distância de Kate Middleton, se igualaram a milhões de outras ao redor do mundo. Sim, a princesa encanta pelo que simboliza, e agora pelo que de fato é: uma mulher de coragem e disciplina.

Mas de onde vem a nova beleza de Kate? A classe é a de sempre. No entanto, o sorriso desconcertante parece tripudiar sobre a mais temida das moléstias, fatal e raramente superável. Seis meses de recolhimento e uma vida de preparação resumem a performance impecável que em poucos instantes de exposição pública devolveram à realeza britânica o lustro e a honradez que remontam aos bons momentos de Elizabeth.

Kate não se queixa. Teria muitas razões para isso. Não grita “basta”, em repúdio a toda a excessiva formalidade que disciplina até mesmo o ângulo do punho de uma princesa que acena, a altura da saia em relação aos joelhos, a inclinação do obrigatório chapéu. Kate apenas sorri, como se pairasse acima de questões grandes e pequenas, do debate mesquinho das redes sociais, das disputas palacianas saboreadas com suprema delícia pela turba.

Encerrada em seu silêncio, avisa com palavras certeiras e ponderadas: nem todos os dias são bons para quem enfrenta a quimioterapia. “Mas nos dias bons, você quer aproveitar tudo”. E hoje foi um dia bom. Assim como reconheceu a moça da padaria, em São Paulo e como testemunharam súditos, não súditos, céticos e descrentes. A beleza e a verdadeira majestade de Kate sapatearam bravamente sobre a doença e deram ao mundo uma magistral lição de esperança. Como a dizer em cada detalhe de sua aparição: “lute como uma princesa”.

Publicidade

Princesa Charlotte reapareceu com a princesa Kate Middleton e o príncipe William









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.