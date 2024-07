A um mês da prova do ‘Enem dos Concursos’, ainda dá para se preparar? Com 2,1 milhões de inscritos, a prova do Concurso Público Nacional Unificado será no dia 18 de agosto, em 228 municípios do país

Enem dos Concursos terá prova no dia 18 de agosto DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.04.2024

Os candidatos que se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado , o Enem dos Concursos, vão fazer a prova no dia 18 de agosto, em 228 cidades brasileiras. A data foi definida após o adiamento devido às enchentes, em maio, no Rio Grande do Sul. Com 2,1 milhões de inscritos, o certame oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Com o prova daqui a um mês, ainda dá para se preparar? Para o professor Marquinhos, do Gran Concursos, começar os estudos faltando pouco tempo para o exame é difícil. Mas ele orienta que os candidatos nesta situação foquem nos exercícios das disciplinas que serão cobradas nas provas.

“Como tem muita disciplina nova, o melhor que a pessoa pode fazer é buscar materiais de qualidade com exercícios de cada disciplina e tentar memorizar as respostas, já que aprender todo o conteúdo em um mês é algo muito complicado”, afirma o professor.

Segundo ele, este é um planejamento possível para quem vai começar a estudar agora, de “buscar aprender sobretudo com as respostas que não lhe são óbvias”.

Para quem já vinha estudando, ele considera que um mês ainda é muito tempo. “Um planejamento ideal seria ainda avançar com o estudo das disciplinas nas próximas duas semanas, para nas duas últimas se preparar apenas por meio dos exercícios e das revisões”, acrescenta Marquinhos.

E essas revisões, de acordo com ele, precisam estar focadas nos exercícios que o candidato apresente dificuldade e erro. “Além disso, aconselho que os candidatos e candidatas pratiquem questões discursivas porque, com exceção do cargo de ensino médio, todas as outras especialidades cobram isso. Se ele conseguir praticar, no mínimo, uma discursiva a cada três dias nesta reta final, até a prova ele terá feito pelo menos dez questões, o que lhe deixará mais preparado e seguro”, avalia.

Novo cronograma

Com as mudanças das datas, o cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto.

O Cartão de Confirmação estará disponível na Área do Candidato, na mesma página da internet em que foi feita a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

O novo cronograma mantém a divulgação, a partir das 20h do dia 18 de agosto, dos cadernos de prova. Já no dia 20 de agosto, será divulgado o gabarito preliminar das provas objetivas. Os resultados finais vão sair até 21 de novembro, e a convocação para posse deve ter início em janeiro de 2025.

7 de agosto - Disponibilização dos cartões de confirmação;

- Disponibilização dos cartões de confirmação; 18 de agosto – Aplicação das provas;

– Aplicação das provas; 18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

– divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h); 20 de agosto – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

– divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas; 20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

– prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados; 26 de agosto – divulgação da relação candidato/vaga no site do Concurso Público Nacional Unificado

– divulgação da relação candidato/vaga no 8 de setembro – disponibilização da imagem do cartão-resposta;

– disponibilização da imagem do cartão-resposta; 8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

– divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; 21 de novembro – divulgação final dos resultados;

– divulgação final dos resultados; Janeiro 2025 – início da convocação para posse e cursos de formação.