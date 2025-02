Acesso a serviços do Banco Central passa a ter nova medida de segurança a partir desta quinta Os consumidores com conta gov.br ouro ou prata precisarão habilitar a verificação em duas etapas para o dinheiro esquecido e Registrato Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 13/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 02h00 ) twitter

Acesso a sistemas do BC ganha mais segurança Reprodução/Banco Central

O acesso ao dinheiro esquecido e ao Registrato, serviços do Banco Central, passa a ter uma nova medida de segurança a partir desta quinta-feira (13). Realizada por meio de conta gov.br nível prata ou ouro, a consulta a esses sistemas será permitida apenas para quem tiver a verificação em duas etapas.

Para habilitar essa verificação, é preciso instalar no celular o aplicativo gov.br (disponível na Google Play e na App Store).

Após a habilitação, a pessoa poderá usar um código único para autenticar cada acesso que fizer aos serviços que usam a conta gov.br.

Segundo o BC, o próprio aplicativo orienta a forma de habilitar a verificação em duas etapas. No primeiro acesso, o dispositivo usado será vinculado à conta gov.br do cidadão.

“Poderá haver somente um dispositivo vinculado por vez. Também será necessária a realização da validação facial para configuração da verificação em duas etapas. Assim, o código de acesso será gerado apenas neste dispositivo”, disse, em nota, Maria Clara Haag, chefe de subunidade no Departamento de Atendimento Institucional do BC.

Quem tiver dificuldade no assunto pode acessar este link para obter mais informações. Além da verificação em duas etapas, a página auxilia no processo de elevação do nível da conta para prata ou ouro.

O que é o Registrato?

“O Registrato permite a consulta de informações pessoais. Essa medida visa ao fortalecimento da confiança do cidadão no uso dos serviços do BC de forma segura”, acrescenta Maria Clara.

Entre as informações sobre a vida financeira dos consumidores, estão relatórios de Contas e Relacionamentos (CCS), de Empréstimos e Financiamentos (SCR), de Chaves Pix, de Cheques sem Fundo (CCF) e de Câmbio e Transferências Internacionais.

O número de relatórios emitidos pelos usuários do Registrato, em 2024, ficou próximo a 28 milhões. O recorde mensal aconteceu em outubro passado: foram mais de 3 milhões de relatórios emitidos no mês.

Sistema de Valores a Receber

A autenticação em duas etapas também passará a ser necessária para acessar o chamado dinheiro esquecido, o SVR (Sistema de Valores a Receber), para solicitar a devolução de valores, independentemente da faixa.

Esse procedimento já é exigido para devoluções acima de R$ 100.

A consulta pública ao SVR, que permite verificar se tem valores a receber, não muda. Nesse caso, basta informar o CPF e a data de nascimento da pessoa física ou o CNPJ e a data de criação da pessoa jurídica.

Cerca de R$ 9 bilhões ainda podem ser solicitados por meio do SVR.

Outras novidades

Além dessa medida, o Banco Central terá outras novidades neste ano, como a ampliação do Pix por aproximação. Veja a seguir as mudanças do sistema de pagamento instantâneo:

Pix por aproximação

Já em funcionamento em algumas instituições, a partir de 28 de fevereiro será ampliado, com as novas regras para o sistema Open Finance.

será ampliado, com as novas regras para o sistema Open Finance. O cliente aproxima seu celular do dispositivo do recebedor (a “maquininha”) para que a transação possa ser realizada via Pix, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento, usando a tecnologia NFC ( Near Field Communication ).

). O Pix por aproximação pode ser feito por meio de uma carteira digital ou pelo aplicativo da instituição de relacionamento do cliente.

Pix Automático

Começa a funcionar em 16 de junho de 2025 .

. Na prática, a nova forma de pagamento será semelhante ao débito automático, que pode ser autorizado nas contas bancárias, com a diferença de que poderá ser feito por Pix.

O Pix automático poderá ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc.

A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

A principal vantagem em relação ao débito automático, conforme a autoridade monetária, além da instantaneidade nas transações, será a não cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas.

Agenda futura do Pix

QR Code gerado pelo pagador

Pix Garantido

Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)

Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)

Pix Internacional

API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)

Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)

Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)

