Apostadores deixam de buscar R$ 251,8 milhões em prêmios de loterias este ano Os prêmios de qualquer modalidade têm até 90 dicas após o resultado para serem resgatados; depois disso, o valor é repassado ao Fies Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 29/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h57 ) ‌



Mega-Sena tem sorteio às terças, quintas e sábados DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.07.2024

Os apostadores que ganharam prêmios da Mega-Sena e de outras loterias da Caixa deixaram de buscar R$ 251,8 milhões, de janeiro a julho deste ano. Segundo a Caixa, os prêmios das loterias não reclamados no prazo de prescrição, de até 90 dias após o resultado, são repassados integralmente ao Fies (Fundo de Financiamento ao Ensino Superior).

Neste ano, o maior repasse foi registrado em abril, de R$ 59,6 milhões. Desde 2015, a soma de prêmios esquecidos já supera R$ 3 bilhões. O recorde foi em 2021, quando R$ 586,8 milhões foram repassados ao Fies sem que os ganhadores se apresentassem para buscar os prêmios.

Veja os valores esquecidos neste ano

Janeiro: R$ 33.351.000

Fevereiro: R$ 27.203.000

Março: R$ 27.496.000

Abril: R$ 59.699.000

Maio: R$ 38.858.000

Junho: R$ 33.999.000

Julho: R$ 31.203.000

A Caixa afirma que os repasses sociais são a atividade fim das loterias. “Os valores são redistribuídos para investimento no país em áreas como saúde, educação, segurança, esportes, entre outros. Quase metade do total arrecadado com os jogos, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda, é repassado para investimento nessas áreas prioritárias do país”, afirma em nota.

Nesta quinta-feira (29), o prêmio acumulado para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.768 da Mega-Sena é de R$ 6,5 milhões. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique o valor na poupança, receberá R$ 37 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.