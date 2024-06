Avança a proposta do crédito consignado por meio do FGTS Digital Projeto do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda em fase de estudo, prevê a concessão com o uso da Carteira de Trabalho Digital

Carteira de Trabalho Digital poderá acessar crédito consignado (Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.06.2021)

O Conselho Curador do FGTS aprovou a atualização da plataforma do FGTS Digital para viabilizar a concessão do crédito consignado ao trabalhador. A medida foi autorizada em reunião nesta terça-feira (4). Com isso, avança a proposta do governo federal de liberar o empréstimo com a Carteira de Trabalho Digital, em contrapartida, para o fim do saque-aniversário do FGTS.

Projeto do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda em fase de estudo, prevê a concessão do empréstimo por meio do FGTS Digital. O trabalhador vai poder simular e acessar o crédito pela Carteira de Trabalho Digital. Além de compartilhar o resultado com os bancos, que terão 24 horas para apresentar ofertas de crédito consignado.

Pelas novas funcionalidades aprovadas, haverá um aproveitamento da estrutura já existente na plataforma do FGTS Digital, sem custo adicional, para esse fim.

O serviço será para todos os trabalhadores formais, inclusive MEI, domésticos e autônomos. A expectativa é habilitar mais de 80 instituições financeiras que já operaram com consignados junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A modalidade de crédito tem o valor descontado diretamente na folha de pagamento. Por isso, é uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo. A ideia é que o trabalhador escolha a melhor oferta de taxas e faça o empréstimo por meio de aplicativo.

A proposta seria uma contrapartida para acabar com o saque-aniversário do FGTS, defendida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

O saque-aniversário, criado em 2019, permite que o trabalhador saque uma parte do seu saldo de FGTS no seu aniversário. Mas, em caso de demissão, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não poderá sacar o valor integral da conta.

