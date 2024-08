Bancos alertam para o golpe do Pix errado; veja como se proteger Por meio de cadastro fraudulento ou preenchido em redes sociais, bandido descobre telefone da vítima, que muitas vezes é a chave Pix Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 13/08/2024 - 16h10 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PIx registrou 42 bilhões de transações em 2023 Edu Garcia/04.09.2023

Os golpistas têm usado o serviço de devolução do Pix para desviar dinheiro dos clientes de bancos. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) fez um alerta nesta terça-feira (13) sobre o golpe do “Pix errado”, que utiliza o MED (Mecanismo Especial de Devolução) do Banco Central, criado para facilitar as devoluções no caso de fraudes e golpes.

Por meio de cadastros fraudulentos ou preenchidos em redes sociais, o bandido descobre o telefone da vítima, que muitas vezes é a chave Pix cadastrada por ela.

De posse dessa informação, o bandido realiza uma transferência para a vítima. Em seguida, liga ou manda mensagem dizendo que fez um Pix errado e pedindo estorno. A vítima de boa-fé aceita devolver o dinheiro. Só que o golpista, em vez de dar a chave Pix da transferência original, ele fornece chave Pix de uma terceira conta.

Após recebendo o dinheiro da devolução por essa chave Pix, o bandido aciona o MED. Como o Pix devolvido foi feito para uma terceira conta, diferente da conta original de transferência, os bancos entendem que essa é uma ação típica de golpe e podem fazer a retirada do dinheiro do saldo da conta enganada.

Publicidade

Com isso, além de receber o dinheiro estornado, o golpista recebe o valor pelo MED, e a vítima fica no prejuízo.

“A Febrabam alerta que, ao receber um pedido de estorno por qualquer motivo, o cliente só o faça para a conta original em que o Pix foi feito, via ferramenta de devolução do aplicativo do banco. Nunca e em hipótese alguma, faça estorno para uma terceira conta. Se tiver qualquer dúvida, ligue para o seu banco, para os canais oficiais dos bancos e não para eventuais telefones passados por golpistas”, afirma Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Publicidade

A federação também recomenda que os clientes tomem muito cuidado com a exposição de dados pessoais em redes sociais, com e-mails de supostas promoções que tenham cadastros e com mensagens recebidas em aplicativos de mensagens.

“Para devolver um Pix errado, vá em extratos, no item do Pix, e clique em devolver. Desta forma, o dinheiro será devolvido diretamente para quem originariamente enviou o Pix. Sempre faça a devolução dentro da ferramenta do aplicativo. Nunca faça estorno para uma chave Pix nova”, orienta Faria.

Publicidade

Entenda o passo a passo do golpe

1) Por meio de cadastros preenchidos em internet ou ainda em pesquisas em redes sociais, o bandido descobre o número do telefone celular da vítima (que muitas vezes é cadastrado como chave Pix)

2) De posse da chave Pix com número de celular, envia uma transferência

3) Em seguida, liga ou manda mensagem para a vítima dizendo que fez um Pix errado e pede o estorno. Para isso, usa técnicas de convencimento para que a pessoa mande o dinheiro de volta

4) A vítima, de boa-fé, aceita devolver o dinheiro. Só que ao invés de dar a chave Pix da transferência original, o golpista fornece uma chave Pix de uma terceira conta

5) Neste momento, o bandido aciona o MED (Mecanismo Especial de Devolução)

6) Por meio deste mecanismo, os bancos envolvidos irão analisar a transação. Como o Pix devolvido foi feito para uma terceira conta, diferente da conta original da transferência, as instituições entendem que esta ação é típica de golpe e, daí, podem fazer a retirada do dinheiro do saldo da conta da pessoa enganada

7) Se tiver êxito, além de receber o dinheiro devolvido espontaneamente, o bandido também recebe o valor pelo MED e a vítima fica no prejuízo.

Para não cair no golpe

- Ao receber um pedido de estorno de Pix por qualquer motivo, o cliente sempre deve fazer a transação para a conta original que o Pix foi feito.

- O cliente deve entrar em seu aplicativo bancário e dentro das funcionalidades do Pix, utilizar a opção de devolução da transação recebida, que automaticamente envia o valor para a conta de origem.

- E nunca fazer um estorno para uma terceira conta.

- Na dúvida, ligar para o banco, pelos meios oficiais.

Para devolver um Pix errado

- Entre na área Pix do banco

- Vá em Extratos, clique em “Devolver”

- Desta forma, o dinheiro será devolvido diretamente para quem originalmente mandou o Pix

- Sempre faça a operação de devolução dentro da ferramenta do aplicativo. Nunca faça o estorno para uma chave Pix nova.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5