Bolsa Família começa a ser pago a 20,8 milhões nesta segunda-feira

Bolsa Família vai beneficiar 20,8 milhões neste mês (ROMILDO DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2024)

O Bolsa Família, junto com o Auxílio Gás , começa a ser pago nesta segunda-feira (17). Ao todo, 20,8 milhões de famílias serão beneficiadas com a parcela mínima de R$ 600. Quem recebe primeiro são os integrantes do programa com final 1 do NIS (Número de Identificação Social).

No caso do estado do Rio Grande do Sul, 658 mil moradores de 497 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes poderão movimentar o recurso a partir de hoje, sem a necessidade de seguir o calendário escalonado do programa. Para os outros estados, o pagamento vai até o dia 28 (veja as datas abaixo).

A medida que antecipa todos os pagamentos para o primeiro dia do calendário no Rio Grande do Sul começou a valer em maio e poderá ser prorrogada enquanto perdurar a situação de calamidade que o estado se encontra.

O governo federal também suspendeu no estado gaúcho todas as ações de averiguação e revisão cadastral do Bolsa Família até dezembro de 2024.

Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de, no máximo, R$ 218 por mês.

Já o Auxílio Gás é pago a mais de 5,5 milhões de famílias, bimestralmente, com 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em junho, o valor será de R$ 102.

Confira o calendário de pagamento de maio

17 de junho: NIS final 1

18 de junho: NIS final 2

19 de junho: NIS final 3

20 de junho: NIS final 4

21 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

25 de junho: NIS final 7

26 de junho: NIS final 8

27 de junho: NIS final 9

28 de junho: NIS final 0

Os valores do Bolsa Família

• R$ 600 — valor mínimo pago por família;

• R$ 150 — adicional pago por criança de até 6 anos;

• R$ 50 — adicional para gestantes e lactantes;

• R$ 50 — adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos);

• R$ 50 — adicional por bebê de até 6 meses.

As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.

