Brasil é o 33º no ranking dos melhores países para se aposentar; veja lista País teve nota C, com avaliação negativa no quesito sustentabilidade; Holanda, Islândia e Dinamarca lideram o ranking Conta em Dia|Do R7 16/10/2024 - 16h22 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h34 )

Casal de idosos passeia pela orla de Santos (SP) Ana Vinhas/R7

O Brasil foi considerado o 33º no ranking dos melhores países do mundo para se aposentar em 2024. Os dados são do Índice Global de Sistemas Previdenciários do Mercer CFA Institute, que compara 48 sistemas de renda de aposentadoria em todo o mundo.

A Holanda ficou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, marcando 84,8 num máximo de 100 pontos. É seguida pela Islândia (83,4 pontos), que perdeu 1,4 pontos devido a uma diminuição na taxa líquida de substituição de pensões. A Dinamarca manteve-se em terceiro lugar com 81,6 pontos (face aos 81,3 do ano passado). Além desses países, Israel também recebeu a classificação A para sistema previdenciário neste ano.

O levantamento considera três critérios: adequação (benefício recebido pelo aposentado e o modelo para calcular este ganho); sustentabilidade (se o sistema poderá seguir pagando os auxílios no futuro, a demografia do país e a cobertura oferecida) e integridade (regulação, governança, entre outros).

O Brasil recebeu nota C, com avaliação negativa no quesito sustentabilidade. Neste critério, ele fica na 44ª posição do ranking. Mas, quando se considera a adequação, o país chega ao 20º lugar. A integridade do sistema aparece como 39ª melhor.

O ranking global das melhores aposentadorias

Holanda

Islândia

Dinamarca

Israel

Cingapura

Austrália

Finlândia

Noruega

Chile

Suécia

Reino Unido

Suíça

Uruguai

Nova Zelândia

Bélgica

México

Canadá

Irlanda

França

Alemanha

Croácia

Portugal

Emirados Árabes Unidos

Cazaquistão

Hong Kong

Espanha

Colômbia

Arábia Saudita

Estados Unidos

Polônia

China

Malásia

Brasil

Botsuana

Itália

Japão

Peru

Vietnã

Taiwan

Áustria

Coreia do Sul

Indonésia

Tailândia

África do Sul

Turquia

Filipinas

Argentina

Índia

O ranking usa informações atualizadas da OCDE, a organização dos países mais ricos do mundo, e de outras agências internacionais. Neste ano, foi incluída a possibilidade de ajuda aos membros para obter os melhores resultados de aposentadoria.

