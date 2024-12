Brasil registra uma média de recall de mais de 3 mil veículos por dia Segundo o Senatran, entre janeiro e outubro deste ano o número de chamamentos de fabricantes chegou a 999.393 automóveis Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motoristas podem checar situação do veículo em site da Senatran RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.11.2024

O número de recall de veículos chegou a 999.393 unidades, entre janeiro e outubro deste ano, o que equivale a uma média diária de 3,3 mil. No ano passado inteiro, foram registrados 975.234 recalls. A informação é da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

No acumulado desde 2011 até setembro deste ano, segundo a Senatran, havia cerca de 3,4 milhões de recalls não atendidos no Brasil.

“São casos em que condutores circulam em veículos com algum defeito de fabricação – ou componente defeituoso –, ignorando o chamado das montadoras para resolver um problema devidamente identificado pelo fabricante”, diz a secretaria em nota.

A Senatran afirma ainda que faz o registro nacional dos números de recalls. No entanto, a responsabilidade em relação às campanhas de chamamento é das montadoras.

‌



O recall é o chamamento feito por fabricantes quando um produto, já no mercado, apresenta falhas que coloquem em risco a saúde ou a segurança dos consumidores. A medida é realizada para corrigir defeitos de fabricação ou substituir peças que possam causar acidentes.

Por isso, é importante que os consumidores atendam às convocações, principalmente nos casos dos veículos.

‌



O recall é uma ação preventiva. Quando um defeito é identificado, ele pode comprometer a segurança de motoristas e passageiros. Por isso, atender a esses chamados é uma questão de responsabilidade com a própria vida e com a segurança pública (Wadih Damous, secretário Nacional do Consumidor (Senacon))

Como saber se o veículo teve recall

O proprietário do veículo pode verificar por meio do portal do Senatran, ou do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Para isso, basta fornecer a placa ou o chassi do veículo.

Punição

Recusar ou adiar a realização de um recall, além de representar risco de vida, impede o licenciamento do veículo. Os veículos com recall não atendido depois de um ano da notificação passam a ter essa informação incluída no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). A partir daí, a regularização só será possível após o atendimento da convocação.

‌



A multa para quem dirige com o CRLV vencido é de R$ 293,47, e o motorista tem sete pontos registrados na CNH. Além disso, o veículo pode ser apreendido e o nome do proprietário, inscrito na dívida ativa. A infração é considerada gravíssima, pois é classificada como de alta periculosidade e risco à vida.

Carros em pátio de montadora ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.12.2014

“Ignorar um recall não só compromete a segurança pessoal, como também pode expor pedestres, ciclistas e outros motoristas. Portanto, não é apenas uma escolha individual, mas uma decisão que pode afetar a segurança de todos ao redor”, alerta a Senacon.

A responsabilidade de fazer o chamado e o reparo de forma gratuita é do fabricante, como determina o Código de Defesa do Consumidor.

O recall também pode ser feito para outros produtos, como de eletrodomésticos, medicamentos, brinquedos e alimentos.

Perigos em não atender ao chamamento

Um dos principais perigos de não atender ao chamado para o recall é o risco de falhas mecânicas graves.

Problemas nos freios, airbags, sistemas de direção ou motor são os mais comuns.

No caso dos airbags, por exemplo, há situações em que eles podem não inflar corretamente em uma colisão ou funcionar de forma inadequada, causando lesões graves ou até a morte dos ocupantes dos veículos.

Outra questão crítica é o risco de falhas no sistema de combustível ou no circuito elétrico, que podem causar incêndios.

Além disso, a perda de controle do veículo devido a defeitos na suspensão, na direção ou nos pneus pode causar acidentes fatais em alta velocidade.

Passo a passo do recall

As montadoras divulgam os recalls por meio de canais oficiais, como sites, redes sociais, campanhas publicitárias e avisos na imprensa. Elas também notificam os proprietários diretamente, por meio dos dados cadastrados no momento da compra do veículo. Ao ser informado sobre a necessidade da manutenção, o proprietário deve verificar o número do chassi do seu veículo, indicado no CRLV, para confirmar se o modelo está na lista do recall. Confirmada a necessidade, o próximo passo é entrar em contato com a montadora ou a concessionária autorizada para agendar o reparo ou a substituição da peça defeituosa. No dia marcado, o proprietário deve levar o veículo até o local, onde o reparo será feito gratuitamente. As montadoras são obrigadas a oferecer o serviço sem qualquer custo ao consumidor. Após a conclusão do serviço, a concessionária emitirá um comprovante de que o recall foi feito. É importante guardar esse documento para eventuais consultas.

Fontes: Senacon e Senatran

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.