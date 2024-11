Brasileiros sacam R$ 395 milhões dos valores esquecidos do BC em setembro É o maior valor de retirada em um mês, desde abril, e coincide com projeto que previa a transferência do dinheiro parado ao Tesouro Nacional Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 07/11/2024 - 17h06 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h06 ) twitter

Dinheiro pode ser resgatado pelo serviço do Banco Central Edu Garcia/R7 - 04.09.2023/EDU GARCIA/R7 - 04.09.2023

Os brasileiros sacaram R$ 395 milhões do serviço do SVR (Sistema de Valores a Receber), do Banco Central, em setembro. É o maior valor de retirada em um mês, desde abril, segundo dados do painel de estatísticas do serviço do BC, atualizados nesta quinta-feira (7).

Ao todo, ainda restam R$ 8,5 bilhões esquecidos na plataforma que libera o saque de dinheiro deixado em conta de bancos e em instituições financeiras. A alta dos saques coincide com projeto que previa a transferência dos valores para o Tesouro Nacional, mas que foi adiado em seis meses.

Por meio do SVR, é possível consultar se empresas, mesmo aquelas que foram encerradas, e pessoas físicas, inclusive falecidas, têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição.

Para que o cidadão saiba se tem direito a algum valor, é preciso entrar no site do SVR e clicar em “Consulte valores a receber”; em seguida, ele deve preencher o campo do CPF ou CNPJ e informar a data de nascimento.

‌



Segundo o Banco Central, 63,5% do público que tem dinheiro “esquecido” nos bancos pode recuperar valores de até R$ 10. Já 24,6% têm a receber entre R$ 10,01 e R$ 100, e 9,9% podem ter a devolução de R$ 100,01 a R$ 1.000. Em relação a valores acima de R$ 1.000,01, o percentual é de 1,8%.

O SVR foi lançado pelo BC no início de 2022 para possibilitar à população que recupere valores que ficaram esquecidos em bancos e demais instituições financeiras e de pagamento.





